В Кемеровской области в ДТП погибли два человека

КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на трассе в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, по уточненным данным, увеличилось до трех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области сообщалось, что в аварии грузовика-рифижератора и автомобиля Nissan Juke, произошедшей в 20.30 (16.30 мск) на 187 километре автодороги "Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга", два человека погибли и два пострадали – мужчина и шестилетняя девочка. По информации пресс-службы центра медицины катастроф сообщалось, что оба пострадавших были доставлены в центр охраны здоровья шахтеров.
"Пострадавших, по уточненным данным, трое: мужчина 1973 года рождения в тяжелой степени, девочка 2013 года рождения в тяжелой степени и женщина 1975 года рождения, жительница Новосибирска, в тяжелой степени доставлены в центр охраны здоровья шахтеров", – пояснил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.