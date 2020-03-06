Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T19:35+0300
https://ria.ru/20200306/1568267993.html
В Кемеровской области в ДТП погибли два человека
https://cdn25.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:0:4206:2366_1036x0_80_0_0_99642ce7aa0ebb455aea512af9440700.jpg
РИА Новости

В Кемеровской области в ДТП погибли два человека

19:35 06.03.2020
173
© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
© Фото : АГН "Москва"
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на трассе в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, по уточненным данным, увеличилось до трех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области сообщалось, что в аварии грузовика-рифижератора и автомобиля Nissan Juke, произошедшей в 20.30 (16.30 мск) на 187 километре автодороги "Новосибирск – Ленинск-КузнецкийКемерово – Юрга", два человека погибли и два пострадали ­ – мужчина и шестилетняя девочка. По информации пресс-службы центра медицины катастроф сообщалось, что оба пострадавших были доставлены в центр охраны здоровья шахтеров.
Скорая помощь
1 марта, 10:01
В Кузбассе один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом
"Пострадавших, по уточненным данным, трое: мужчина 1973 года рождения в тяжелой степени, девочка 2013 года рождения в тяжелой степени и женщина 1975 года рождения, жительница Новосибирска, в тяжелой степени доставлены в центр охраны здоровья шахтеров", – пояснил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
000110
Обсудить 0
РоссияЛенинск-Кузнецкий районКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Асунсьон
Число умерших от лихорадки денге в Парагвае возросло до 46 человек
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
В Раде прокомментировали данные о контакте депутата с больным COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пассажир убил таксиста и сжег его вместе с автомобилем под Пензой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу вручил награды сотрудницам Минобороны
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
Трамвай на улице города
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение трамваев
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" ограничил выезд сотрудников за рубеж из-за коронавируса
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети*
Предполагаемые останки Левченко будут идентифицировать в Рязани
Крупный пожар в здании школы бокса в Химках
В подмосковных Химках загорелось здание школы бокса
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
Страны ОПЕК+ не достигли консенсуса на переговорах, сообщили источники
Патруль российской военной полиции в Сирии
Российские военные провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Кадр из фильма Тихое место 2
В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
Пласидо Доминго не будет выступать в Ковент-гардене после скандала
Хавьер Перес де Куэльяр
США соболезнуют в связи с кончиной экс-генсека ООН де Куэльяра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
Лента новостейМолния