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В Раде прокомментировали данные о контакте депутата с больным COVID-19
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РИА Новости

В Раде прокомментировали данные о контакте депутата с больным COVID-19

19:30 06.03.2020 (обновлено: 19:31 06.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания. Архивное фото
КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ольга Стефанишина от партии "Голос" призвала руководство парламента и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) изолировать депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" из-за сообщений СМИ о якобы контакте парламентария Олега Волошина с больным коронавирусом.
Волошин в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером, которого, по данным украинских СМИ, позже госпитализировали с коронавирусом. В пятницу Волошин сообщил, что пробудет дома в самоизоляции до получения результатов тестов на коронавирус.
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"Призываю Дмитрия Разумкова и СНБО отправить депутатов фракции ОПЗЖ в полном составе в обсервацию на две недели. Поскольку один из депутатов - господин Волошин - недавно контактировал с больным коронавирусом. Лиц, несущих потенциальную угрозу другим, следует изолировать от людей", - написала Стефанишина на своей странице в Facebook в пятницу.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаОппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеКоронавирусыВерховная Рада УкраиныВ мире
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