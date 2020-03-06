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Страны ОПЕК+ не достигли консенсуса на переговорах, сообщили источники
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РИА Новости

Страны ОПЕК+ не достигли консенсуса на переговорах, сообщили источники

19:25 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Переговоры стран ОПЕК+ о необходимости дополнительного сокращения добычи нефти альянсом в условиях негативного влияния на рынок вспышки коронавируса завершаются, консенсус не достигнут, сообщили РИА Новости источники в нескольких делегациях альянса.
"Переговоры завершаются. Сделки нет", - сказал один из них.
Другой источник сообщил, что Россия так и не согласилась с предложением дополнительно сократить добычу. При этом источник в российской делегации сказал, что Россия продолжает считать достаточным продление сделки на нынешних условиях на второй квартал и мониторинг ситуации.
Это может означать, что в конце марта завершится сделка ОПЕК+. В ее рамках ОПЕК и союзники, включая Россию, более трех лет - с начала 2017 года - ограничивали свою добычу.
Нефтяные цены на этих новостях ускорили падение до 8,5%, марка Brent уже ниже 46 долларов за баррель, впервые с июня 2017 года.
Нефтяной станок-качалка
Вчера, 18:20Сказано в эфире
Нефть Brent упала ниже $48 за баррель. Что будет с экономикой России?Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель. В эфире радио Sputnik член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев рассказал, скажется ли падение на российской экономике.
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РоссияЦены на нефтьОПЕКЭкономика
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