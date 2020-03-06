ДНР намерена обсудить информацию о причастности СБУ к убийству Гиви

Ранее украинское агентство "Цензор.нет" опубликовало интервью с якобы сотрудником СБ Украины Олегом Сугереем, который рассказал, что взрывное устройство, которое привело к гибели "Гиви", заложила девушка-агент украинской спецслужбы. Служба безопасности Украины заявила, что Сугерей не является ее сотрудником и никогда не служил в спецслужбе.

"Заявление, сделанное сотрудником СБУ , в очередной раз подтверждает то, о чем мы многократно говорили: нынешняя Украина – это террористическое государство, которое потеряло всякие моральные ориентиры. Тот факт, что официальные сотрудники украинских силовых структур не только не скрывают, а открыто хвастаются тем, что на их руках кровь жителей Донбасса – это уже серьезное и подсудное дело", - заявил представитель пресс-службы аппарата главы ДНР.

По словам собеседника агентства, заявление СБУ о том, что Сугерей не имеет к ним никакого отношения, не вызвало удивления.

"Такие действия абсолютно в стиле наших оппонентов: делать заявления, а потом открещиваться от них, чтобы избежать наказания. Однако мы намерены данное признание в терроризме от украинской стороны вынести на обсуждение на ближайшей встрече контактной группы в Минске", - сказал представитель пресс-службы аппарата главы ДНР.