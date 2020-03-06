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ДНР намерена обсудить информацию о причастности СБУ к убийству Гиви
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РИА Новости

ДНР намерена обсудить информацию о причастности СБУ к убийству Гиви

19:23 06.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОполченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным "Гиви"
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным "Гиви". Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики намерены обсудить на очередном раунде переговоров по Донбассу в Минске информацию о причастности Службы безопасности Украины к убийству командира ополчения Михаила Толстых с позывным "Гиви", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы ДНР.
Ранее украинское агентство "Цензор.нет" опубликовало интервью с якобы сотрудником СБ Украины Олегом Сугереем, который рассказал, что взрывное устройство, которое привело к гибели "Гиви", заложила девушка-агент украинской спецслужбы. Служба безопасности Украины заявила, что Сугерей не является ее сотрудником и никогда не служил в спецслужбе.
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"Заявление, сделанное сотрудником СБУ, в очередной раз подтверждает то, о чем мы многократно говорили: нынешняя Украина – это террористическое государство, которое потеряло всякие моральные ориентиры. Тот факт, что официальные сотрудники украинских силовых структур не только не скрывают, а открыто хвастаются тем, что на их руках кровь жителей Донбасса – это уже серьезное и подсудное дело", - заявил представитель пресс-службы аппарата главы ДНР.
По словам собеседника агентства, заявление СБУ о том, что Сугерей не имеет к ним никакого отношения, не вызвало удивления.
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"Такие действия абсолютно в стиле наших оппонентов: делать заявления, а потом открещиваться от них, чтобы избежать наказания. Однако мы намерены данное признание в терроризме от украинской стороны вынести на обсуждение на ближайшей встрече контактной группы в Минске", - сказал представитель пресс-службы аппарата главы ДНР.
Командир батальона "Сомали" Толстых погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
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Ситуация в ДНР и ЛНРМихаил Толстых (Гиви)Министерство обороны ДНРДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныМинскУкраинаВ мире
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