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Пласидо Доминго не будет выступать в Ковент-гардене после скандала
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РИА Новости

Пласидо Доминго не будет выступать в Ковент-гардене после скандала

19:23 06.03.2020 (обновлено: 19:39 06.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИспанский оперный певец Пласидо Доминго
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Испанский оперный певец Пласидо Доминго. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости, Мария Табак. Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго не будет выступать в июле в лондонском Королевском театре оперы и балета, хотя Ковент-гарден не получал ни от кого жалоб на поведение певца, говорится в переданном в РИА Новости сообщении театра.
"Королевский театр и маэстро Пласидо Доминго пришли к обоюдному решению, что он не будет выступать в июле 2020 года в постановке оперы "Дон Карло". Мы бы хотели подтвердить, что не получали никаких жалоб на поведение маэстро Доминго во время его работы в театре и с пониманием относимся к причинам его решения. Пласидо – выдающийся певец и артист, и мы очень благодарны за его поддержку и преданность на протяжении десятилетий. Мы объявим исполнителя его роли в "Доне Карло" в свое время", - говорится в заявлении Ковент-гардена.
Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня
30 сентября 2019, 13:48Культура
Каррерас прокомментировал секс-скандал вокруг Доминго
В конце февраля Доминго принес извинения женщинам, обвинившим его в домогательствах, и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия. Это заявление он сделал после публикации об итогах расследования, проводимого американским профсоюзом оперных исполнителей. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на людей, знакомых с выводами расследования, по меньшей мере 27 человек заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств или свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго, когда он возглавлял оперы Лос-Анджелеса и Вашингтона.
Министерство культуры Испании отменило выступления певца на сцене театра в Мадриде. В частности, было принято решение об отмене участия артиста в спектаклях Театра Сарсуэлы 14 и 15 мая.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
15 октября 2019, 15:17
RT подарил ушанку Пласидо Доминго
Скандал вокруг 78-летнего Доминго разгорелся в августе 2019 года. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго отвергал все выдвинутые против него обвинения и заявлял, что "никогда не вел себя как преследователь, агрессивно и непристойно".
Ранее вследствие скандала оперный певец ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов.
Репертуар Доминго за более чем полвека карьеры на сцене в разных странах мира насчитывает порядка 150 оперных партий - больше, чем у кого-либо. Он около 4 тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира - от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец также является многократным лауреатом премии "Грэмми".
Активисты движения #MeToo в Голливуде, США
12 сентября 2019, 08:00
О сексуальной эксплуатации коров и немного об опере
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КультураКовент-ГарденПласидо ДомингоВеликобританияЛондонИспанияВ мире
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