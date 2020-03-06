Нефть марки Brent обновила ценовой минимум с июня 2017 года

По состоянию на 19.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 8,9%, до 45,54 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 8,54%, до 41,98 доллара за баррель.

Цены на нефть обвалились после сообщений СМИ о том, что ОПЕК не назначил даты следующего заседания. Агентство Блумберг ранее также сообщило со ссылкой на делегата о том, что заседание ОПЕК+ в июне вряд ли состоится.