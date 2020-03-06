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2020-03-06T19:41+0300
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Нефть марки Brent обновила ценовой минимум с июня 2017 года
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РИА Новости

Нефть марки Brent обновила ценовой минимум с июня 2017 года

19:41 06.03.2020
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются уже более чем на 8%, Brent обновила минимум с 27 июня 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 8,9%, до 45,54 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 8,54%, до 41,98 доллара за баррель.
Цены на нефть обвалились после сообщений СМИ о том, что ОПЕК не назначил даты следующего заседания. Агентство Блумберг ранее также сообщило со ссылкой на делегата о том, что заседание ОПЕК+ в июне вряд ли состоится.
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Цены на нефтьОПЕКBrentЭкономика
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