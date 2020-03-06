Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти

ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
Ранее в Польше был зарегистрирован один случай коронавируса.
"У нас четыре новых случая", - сказал Шумовский журналистам.
Он отметил, что нет ни одного пациента, который бы был "в состоянии, угрожающем жизни". По данным министра, все пациенты - "люди молодого и среднего возраста".
По словам Шумовского, вероятнее всего, пациенты, о которых идет речь, заразились коронавирусом в разных странах – в Германии, Италии и Великобритании. Двое из них - жители Щецина, находились на домашнем карантине, почувствовали себя хуже, обратились к медикам и у них был выявлен коронавирус.
Один из зараженных, как рассказал министр, путешествовал на автомобиле из Германии вместе с другим пациентом, у которого коронавирус был выявлен несколько дней назад.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса