Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти

Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге

ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Четыре новых случая Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше , общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский

Ранее в Польше был зарегистрирован один случай коронавируса.

"У нас четыре новых случая", - сказал Шумовский журналистам.

Он отметил, что нет ни одного пациента, который бы был "в состоянии, угрожающем жизни". По данным министра, все пациенты - "люди молодого и среднего возраста".

По словам Шумовского, вероятнее всего, пациенты, о которых идет речь, заразились коронавирусом в разных странах – в Германии, Италии и Великобритании. Двое из них - жители Щецина, находились на домашнем карантине, почувствовали себя хуже, обратились к медикам и у них был выявлен коронавирус.

Один из зараженных, как рассказал министр, путешествовал на автомобиле из Германии вместе с другим пациентом, у которого коронавирус был выявлен несколько дней назад.