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Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти

19:13 06.03.2020 (обновлено: 19:21 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
Ранее в Польше был зарегистрирован один случай коронавируса.
"У нас четыре новых случая", - сказал Шумовский журналистам.
Он отметил, что нет ни одного пациента, который бы был "в состоянии, угрожающем жизни". По данным министра, все пациенты - "люди молодого и среднего возраста".
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По словам Шумовского, вероятнее всего, пациенты, о которых идет речь, заразились коронавирусом в разных странах – в Германии, Италии и Великобритании. Двое из них - жители Щецина, находились на домашнем карантине, почувствовали себя хуже, обратились к медикам и у них был выявлен коронавирус.
Один из зараженных, как рассказал министр, путешествовал на автомобиле из Германии вместе с другим пациентом, у которого коронавирус был выявлен несколько дней назад.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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