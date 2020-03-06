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Число умерших от лихорадки денге в Парагвае возросло до 46 человек
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РИА Новости

Число умерших от лихорадки денге в Парагвае возросло до 46 человек

19:06 06.03.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкАсунсьон
Асунсьон
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Асунсьон. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар - РИА Новости. Число умерших от денге в Парагвае выросло до 46, но эпидемия идёт на спад, число обращений в больницы упало почти в три раза, сообщило министерство здравоохранения страны.
"С 29 тысяч подозрительных случаев в неделю (в конце января) обращения за консультациями снизились до 10 тысяч в неделю, и ожидается, что продолжит снижаться и впредь", - говорится в заявлении министерства.
Всего были проведены анализы 151 841 гражданину, но положительными признаны лишь 14 156 случаев.
"Подтверждено 46 смертельных случаев, связанных с денге", - добавляет ведомство.
Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
Президент Республики Парагвай Марио Абдо Бенитес
22 января, 14:41
Президент Парагвая заразился лихорадкой денге
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