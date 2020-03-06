Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российское посольство в Литве прокомментировало ситуацию с преследованием соотечественников, живущих в прибалтийской республике.
В пятницу экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец. По словам Титова, ранее обыски прошли также у депутата клайпедского горсовета Эллы Андреевой, ее задержали и в этот же день отпустили. Также после обысков, по данным Титова, по обвинению в шпионаже на три месяца арестовали руководителя общественной организации "Ювенис" Алексея Грейчуса.
"Да, мы в курсе событий. В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве. Такая провокационная деятельность, естественно, не останется без последствий", — говорится на сайте посольства.
Ранее, как писал Sputnik Литва, Клайпедская прокуратура сообщила, что в рамках предварительного расследования о шпионаже в ряде городов Литвы прошли обыски. Сообщалось, что несколько человек допросили, один находится под стражей.
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013-м стала всероссийской.