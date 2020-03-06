Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

В пятницу экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец. По словам Титова, ранее обыски прошли также у депутата клайпедского горсовета Эллы Андреевой, ее задержали и в этот же день отпустили. Также после обысков, по данным Титова, по обвинению в шпионаже на три месяца арестовали руководителя общественной организации "Ювенис" Алексея Грейчуса.