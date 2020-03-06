Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T19:55+0300
https://ria.ru/20200306/1568267023.html
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
https://cdn25.img.ria.ru/images/58436/91/584369152_0:135:2592:1593_1036x0_80_0_0_2b2fe8a973321cc7be94691588c57405.jpg
РИА Новости

Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве

19:06 06.03.2020 (обновлено: 19:55 06.03.2020)
20119
© РИА Новости / Ирина ПавловаПосольство РФ в Литве
Посольство РФ в Литве
© РИА Новости / Ирина Павлова
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российское посольство в Литве прокомментировало ситуацию с преследованием соотечественников, живущих в прибалтийской республике.
В пятницу экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец. По словам Титова, ранее обыски прошли также у депутата клайпедского горсовета Эллы Андреевой, ее задержали и в этот же день отпустили. Также после обысков, по данным Титова, по обвинению в шпионаже на три месяца арестовали руководителя общественной организации "Ювенис" Алексея Грейчуса.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
28 мая 2019, 19:58Медиавойны
Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных "Миротворца"
"Да, мы в курсе событий. В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве. Такая провокационная деятельность, естественно, не останется без последствий", — говорится на сайте посольства.
Ранее, как писал Sputnik Литва, Клайпедская прокуратура сообщила, что в рамках предварительного расследования о шпионаже в ряде городов Литвы прошли обыски. Сообщалось, что несколько человек допросили, один находится под стражей.
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013-м стала всероссийской.
Участники акции Бессмертный полк
25 февраля, 19:3375 лет Победы - Радио Sputnik
Коллективы из 74 стран выступят на сцене "Бессмертного полка"
118273918528
Обсудить 20
РоссияПосольство России в ЛитвеЛитваВ мире
Популярные комментарии
И какие на этот раз последствия? Глубокая озобоченность или решительный протест? "А Васька слушает, да ест."...
6 марта, 19:17
CCorddamon
60400018
Заберут всех россиян из Европы вместе с родственниками чинуш и соловьёвым. Неча им по заграницам ездить, дома в России хорошо вон Омская область на дрова перешла.
6 марта, 19:54
Сержик Сержин
16410528
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
Участницы конкурса Краса полиции-2020
Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности
Олег Тиньков
Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи
Путин провел телефонный разговор с Асадом
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
Переговоры стран ОПЕК+ провалились из-за разногласий с Россией
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
Девушка станет известна теперь: в Иваново Путину сделали предложение руки и сердца
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
“Ошибка приведет к краху”. В чем хрупкость договора Путина и Эрдогана
Трубопровод Турецкий поток
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить "Турецкий поток"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
Лента новостейМолния