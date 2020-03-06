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США соболезнуют в связи с кончиной экс-генсека ООН де Куэльяра
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РИА Новости

США соболезнуют в связи с кончиной экс-генсека ООН де Куэльяра

19:01 06.03.2020 (обновлено: 19:05 06.03.2020)
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© РИА Новости / Александр МакаровХавьер Перес де Куэльяр
Хавьер Перес де Куэльяр
© РИА Новости / Александр Макаров
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США соболезнуют в связи с кончиной экс-генсека ООН Хавьера Переса де Куэльяра, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Хавьер Перес де Куэльяр был искусным перуанским дипломатом, он твердо отстаивал мир", - заявил Помпео. Он напомнил, что США наградили де Куэльяра своей высшей гражданской наградой — президентской медалью свободы - за "исключительные дипломатические усилия по освобождению американских заложников в Ливане".
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Пост генсека ООН он занимал с января 1982 года по декабрь 1991 года.
Бывший Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр
5 марта, 15:40
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Переса де Куэльяра
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Хавьер Перес де КуэльярМайк ПомпеоООНСШАВ мире
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