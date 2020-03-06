США соболезнуют в связи с кончиной экс-генсека ООН де Куэльяра

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США соболезнуют в связи с кончиной экс-генсека ООН Хавьера Переса де Куэльяра, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Хавьер Перес де Куэльяр был искусным перуанским дипломатом, он твердо отстаивал мир", - заявил Помпео. Он напомнил, что США наградили де Куэльяра своей высшей гражданской наградой — президентской медалью свободы - за "исключительные дипломатические усилия по освобождению американских заложников в Ливане".
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Пост генсека ООН он занимал с января 1982 года по декабрь 1991 года.