Крымские татары осудили заявление "Меджлиса"* о митинге в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Крымские татары с осуждением относятся к планам признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* пройти маршем в Крым и устроить в центре Крымские татары с осуждением относятся к планам признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* пройти маршем в Крым и устроить в центре Симферополя митинг, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров

Ранее глава меджлиса* Рефат Чубаров заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар", пройдя маршем из Украины 3 мая. В свою очередь депутат Рады Мустафа Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что участники марша также планируют провести митинг в Симферополе, если смогут попасть на территорию полуострова. При этом Джемилев допустил "кровавый сценарий" с участием российских "танков и БТР".

"Последнее заявление пана Джемилева наглухо оторвано от реальности. Его мнимый пафос лишний раз показывает, что Джемилев вообще не владеет объективной информацией о состоянии дел в российском Крыму. Могу полностью уверить его, что со стороны Крыма ни один крымский татарин не поддержит марш и мнимый митинг", - сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, несмотря на нулевое влияние на крымско-татарский народ, лидеры меджлиса* все больше и больше нагнетают обстановку.

"Сам факт допущения кровавого исхода, даже в виртуальной плоскости говорит о том, что сбежавшие беглецы никогда не были друзьями своему народу. В желании услужить своим заокеанским хозяевам уже не первый раз анонсируют смертельный исход на различных их акциях", - подчеркнул Умеров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина , вопрос Крыма "закрыт окончательно".