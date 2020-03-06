Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T18:59+0300
https://ria.ru/20200306/1568266352.html
Крымские татары осудили заявление "Меджлиса"* о митинге в Симферополе
https://cdn22.img.ria.ru/images/151982/18/1519821874_0:256:2732:1793_1036x0_80_0_0_218006f0293aa75384f5897a994fc486.jpg
РИА Новости

Крымские татары осудили заявление "Меджлиса"* о митинге в Симферополе

18:49 06.03.2020 (обновлено: 18:59 06.03.2020)
1904
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСимферополь
Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Симферополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Крымские татары с осуждением относятся к планам признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* пройти маршем в Крым и устроить в центре Симферополя митинг, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Ранее глава меджлиса* Рефат Чубаров заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар", пройдя маршем из Украины 3 мая. В свою очередь депутат Рады Мустафа Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что участники марша также планируют провести митинг в Симферополе, если смогут попасть на территорию полуострова. При этом Джемилев допустил "кровавый сценарий" с участием российских "танков и БТР".
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
13 февраля, 18:30
В Крыму ответили на обвинения в "колонизации" полуострова
"Последнее заявление пана Джемилева наглухо оторвано от реальности. Его мнимый пафос лишний раз показывает, что Джемилев вообще не владеет объективной информацией о состоянии дел в российском Крыму. Могу полностью уверить его, что со стороны Крыма ни один крымский татарин не поддержит марш и мнимый митинг", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, несмотря на нулевое влияние на крымско-татарский народ, лидеры меджлиса* все больше и больше нагнетают обстановку.
"Сам факт допущения кровавого исхода, даже в виртуальной плоскости говорит о том, что сбежавшие беглецы никогда не были друзьями своему народу. В желании услужить своим заокеанским хозяевам уже не первый раз анонсируют смертельный исход на различных их акциях", - подчеркнул Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
*Запрещенная в России экстремистская организация
Прохожий идет по Историческому переулку вдоль Ханского дворца в Бахчисарае
30 января, 02:36
Крымские татары осудили планы бросить на "поход" в Крым стариков
4191001
Обсудить 1
Рефат ЧубаровМустафа ДжемилевСимферопольРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Виктор Медведчук
Медведчук оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Телеканал RTVi
На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД Франции прокомментировали предстоящий суд по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела
Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
Заседание Совета Безопасности ООН
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Новый глава МИД Украины признался, что переступал границу с Крымом
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Машина полиции Финляндии
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде озвучили новый план "борьбы" за Крым и Донбасс
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо
Генсек ОПЕК уверен, что Россия вернется в "Ноев ковчег"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
Лента новостейМолния