Медведчук оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым

"Господину премьеру надо знать, что в Крыму нет проблемы воды. И никогда не было. В том числе и в связи с тем, что был перекрыт Северо-Крымский канал. А вот проблемы в Херсонской области есть. Потому что экологическая обстановка ухудшается каждый год из-за опреснения берегов и территорий, связанных с прохождением Северо-Крымского канала… Если взвесить, у кого больше необходимость, чтобы вода шла по этому каналу и ее поставки восстановились, то в первую очередь это надо Украине", - цитирует заявление Медведчука пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".