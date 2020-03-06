Медведчук оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Возобновление водоснабжения Крыма со стороны Украины позволит улучшить экологическую ситуацию в Херсонской области, заявил в пятницу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее новый глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ заявил, что вопрос возобновления подачи воды в Крым является "инструментом деоккупации".
"Господину премьеру надо знать, что в Крыму нет проблемы воды. И никогда не было. В том числе и в связи с тем, что был перекрыт Северо-Крымский канал. А вот проблемы в Херсонской области есть. Потому что экологическая обстановка ухудшается каждый год из-за опреснения берегов и территорий, связанных с прохождением Северо-Крымского канала… Если взвесить, у кого больше необходимость, чтобы вода шла по этому каналу и ее поставки восстановились, то в первую очередь это надо Украине", - цитирует заявление Медведчука пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В пятницу депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил о недопустимости шантажа со стороны Украины и восприятия поставок воды в Крым как "инструмента деоккупации". По его словам, возобновление подачи воды - это инструмент для пополнения доходов госбюджета Украины и сокращения его дефицита, что также соответствует национальным интересам соседнего государства.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.