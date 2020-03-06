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Сбой в движении трамваев произошел на Варшавском шоссе в Москве
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РИА Новости

Сбой в движении трамваев произошел на Варшавском шоссе в Москве

18:45 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТрамвай нового поколения "Витязь-М" на маршруте в Москве
Трамвай нового поколения Витязь-М на маршруте в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Трамваи временно не ходят на Варшавском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба московского транспорта в Twitter.
"На Варшавском шоссе (в районе Новоданиловского проезда) временно не ходят трамваи. Маршруты № 3, 16, 47, 49 изменены. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что временно изменённые маршруты трамваев: № 3 – от Балаклавского проспекта до Нижних Котлов и Нагатино, № 16 – от улицы Академика Янгеля до Нижних Котлов и Нагатино, № 47 – от метро "Октябрьская" до метро "Чистые пруды" и № 49 – от Нагатино до Нижних Котлов.
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