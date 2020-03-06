Сбой в движении трамваев произошел на Варшавском шоссе в Москве

"На Варшавском шоссе (в районе Новоданиловского проезда) временно не ходят трамваи. Маршруты № 3, 16, 47, 49 изменены. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что временно изменённые маршруты трамваев: № 3 – от Балаклавского проспекта до Нижних Котлов и Нагатино, № 16 – от улицы Академика Янгеля до Нижних Котлов и Нагатино, № 47 – от метро "Октябрьская" до метро "Чистые пруды" и № 49 – от Нагатино до Нижних Котлов.