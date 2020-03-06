На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
"Национальный совет своим решением признал, что содержание иностранной программы RTVI, которая имеет юрисдикцию Королевства Испании, не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Поэтому она была удалена из перечня разрешенных для ретрансляции программ, что не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять ее в сетях Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на телеканале показывали фильмы и телепередачи, где участвуют актеры, которые "внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".
"Так, с 24.02.2020 по 28.02.2020 зафиксирована трансляция фильма "Выстрел" (студия "Русский проект", Россия, 2015), 10 серий с участием Владимира Меньшова; 27.02.2020 и 28.02.2020 зафиксирована трансляция передачи "На троих" с участием Николая Цискаридзе; 01.03.2020 зафиксирована трансляция фильма "Куприн. Фильм 3. Поединок" (студия "Русский проект", Россия, 2013), 4 серии, с участием Михаила Пореченкова", - говорится в сообщении.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В числе артистов, попавших в список, были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков.
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В сентябре 2018 года Нацсовет Украины по ТВ временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI в кабельных сетях страны, а в марте 2019 года на год продлил временное прекращение ретрансляции.
RTVI — международный русскоязычный телеканал, вещающий на территории, в частности, России, Украины, стран Балтии, США, Канады, Израиля, Германии и Великобритании, был создан в 1990-х Владимиром Гусинским. Новым владельцем телеканала вместо российского бизнесмена Владимира Гусинского стал бывший генеральный директор канала "Звезда" Руслан Соколов.