На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

По данным пресс-службы, на телеканале показывали фильмы и телепередачи, где участвуют актеры, которые "внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

В сентябре 2018 года Нацсовет Украины по ТВ временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI в кабельных сетях страны, а в марте 2019 года на год продлил временное прекращение ретрансляции.