Ростуризм напомнил, что по России путешествовать безопасно

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости/Прайм. Никаких ограничений на поездки по России для туристов на сегодня нет, напоминает Федеральное агентство по туризму.

"На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет", — говорится в сообщении агентства, поступившем РИА Новости.

Отмечается, что отдых в РФ может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать.

"Впереди еще вся весна, и сейчас на рынке есть интересные предложения по соотношению цена-качество, например, на юге России — в Краснодарском крае, Крыму и Ставропольском крае, где уже тепло и комфортно, — цитирует Федеральное агентство по туризму слова руководителя ведомства Зарины Догузовой.