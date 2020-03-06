Ростуризм напомнил, что по России путешествовать безопасно

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости/Прайм. Никаких ограничений на поездки по России для туристов на сегодня нет, напоминает Федеральное агентство по туризму.
"На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет", — говорится в сообщении агентства, поступившем РИА Новости.
Отмечается, что отдых в РФ может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать.
"Впереди еще вся весна, и сейчас на рынке есть интересные предложения по соотношению цена-качество, например, на юге России — в Краснодарском крае, Крыму и Ставропольском крае, где уже тепло и комфортно, — цитирует Федеральное агентство по туризму слова руководителя ведомства Зарины Догузовой.
Она отметила, что туристы, которые заинтересованы в культурно-познавательном отдыхе, сейчас могут посетить Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Казань, Нижний Новгород, воспользовавшись доступными ценами.