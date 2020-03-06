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РИА Наука
2020-03-06T20:27+0300
https://ria.ru/20200306/1568265820.html
Минобороны раскрыло данные об угрозах столкновения с МКС
https://cdn24.img.ria.ru/images/156043/28/1560432860_0:0:900:506_1036x0_80_0_0_090178151938f846e32456fb93e2fec4.jpg
РИА Новости

Минобороны раскрыло данные об угрозах столкновения с МКС

18:42 06.03.2020 (обновлено: 20:27 06.03.2020)
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© NASAКорабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
© NASA
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Космические объекты около 1,7 тысячи раз угрожали столкновением орбитальной станции "Мир" и МКС, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ в связи с 55-летием со дня создания Центра контроля космического пространства.
По данным Минобороны, за 55 лет специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) космических войск ВКС РФ обнаружили и приняли на сопровождение более 255 тысяч космических объектов, спрогнозировали и проконтролировали сход с орбиты около 182 тысяч космических объектов.
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"За это время выдано предупреждение о 1487 опасных сближениях космических объектов с орбитальной станцией "Мир", 204 опасных сближениях с Международной космической станцией и 1628 опасных сближениях с космическими аппаратами отечественной орбитальной группировки. Так, в 2019 году центром осуществлено предупреждение о 19 опасных сближениях космических объектов с российскими космическими аппаратами", - сказали в военном ведомстве.
Как рассказали в Минобороны, дежурные силы ЦККП провели свыше 2 тысяч особо важных работ по контролю орбитальных группировок иностранных космических систем и экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что за прошедшие годы возможности программно-аппаратного комплекса центра увеличились более чем в 40 раз.
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Сегодня ВКС РФ празднуют 55 лет со дня создания Центра контроля космического пространства. Он был создан в 1965 году для организации информационного обеспечения безопасности полетов отечественных космических аппаратов, контроля за деятельностью иностранных государств в космическом пространстве и обеспечению безопасности Советского Союза в космосе и из космоса.
В центре хранится и обрабатывается в автоматическом режиме информация о космических объектах, предназначенная для непрерывной, постоянной и глобальной оценки комической обстановки, как в мирное, так и в военное время. Важнейшее направление деятельности ЦККП - ведение единой информационной базы космических объектов - Главного каталога космических объектов системы контроля космического пространства, предназначенного для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения.
В настоящее время ЦККП входит в состав Главного центра разведки космической обстановки 15 армии ВКС (особого назначения) Космических войск ВКС.
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РИА НаукаВоздушно-космические силы РоссииМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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