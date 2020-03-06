В Госдуме предложили уточнить определение вина в законе о виноделии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вице-спикер Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Госдуму поправки в закон о виноградарстве и виноделии, которые, в частности, уточняют определение вина и приводят его в соответствие с другими нормативными актами, законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Закон о виноградарстве и виноделии был принят в декабре 2019 года, он вступает в силу 26 июня 2020 года. Согласно определению вина, которое прописано в законе, объемная доля содержания этилового спирта в вине может составлять от 7,5% до 18%. Однако это расходится с положениями ряда других документов.

Например, согласно российскому закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, содержание этилового спирта в вине может составлять от 8,5% (кроме вина с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения) до 16,5% (за исключением столового вина). Техрегламент ЕАЭС (вступает в силу 9 января 2021 года) устанавливает, что содержание этилового спирта в вине может составлять от 8,5% (также кроме вин с ЗГУ и ЗНМП) до 18% (за исключением столового вина).

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, вином предлагается называть продукцию с объемной долей этилового спирта от 8,5% (кроме вин с ЗГУ и ЗНМП) до 18% (кроме столового вина). Доля этилового спирта в вине с ЗГУ и ЗНМП может составлять не менее 4,5%, в столовом вине - не более 17%.

Кроме того, проект дополняет понятие "вино с защищенным географическим указаниям" положением о том, что оно изготавливается из винограда, выращенного не только в границах определенной виноградо-винодельческой зоны, но и определенного виноградо-винодельческого района. Другое предложение - уточнить формулировку меры по реализации госполитики в области виноградарства и виноделия. Авторы законопроекта отмечают, что сейчас дефицит отечественных саженцев оценивается до 60-70% от общей потребности в закладке согласно индикаторам госпрограммы развития АПК.