Заседание ОПЕК+ началось в Вене с задержкой более чем на шесть часов

Задержка по сравнению с графиком составила более шести часов. В это время шли неформальные переговоры. А многие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры на грани срыва из-за нежелания России дополнительно сокращать добычу. Цены нефти обеих основных марок - Brent и WTI - сейчас падают на 7%.
Вчера, 18:20Сказано в эфиреНефть Brent упала ниже $48 за баррель. Что будет с экономикой России?Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель. В эфире радио Sputnik член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев рассказал, скажется ли падение на российской экономике.
В четверг страны ОПЕК на заседании, в котором принимали участие только члены организации, согласовали рекомендацию для альянса о дополнительном сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца года. Сама ОПЕК готова сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а остальные 500 тысяч баррелей предлагает взять на себя союзникам по альянсу, в том числе России.
Активным сторонником более глубокого сокращения добычи нефти является Саудовская Аравия, бюджет которой сильно зависим от цен на нефть. Официальная позиция России публично не озвучивалась.
По данным источников зарубежных СМИ, на двухсторонних встречах в пятницу Россия выступала против дополнительных сокращений, соглашаясь только на продление текущих ограничений добычи. Между тем, как сообщил РИА Новости источник в российской делегации, Россия настроена достичь договоренности со странами ОПЕК+. На момент общения с ним агентства, окончательной позиции по дополнительным сокращениям не было.