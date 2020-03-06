Заседание ОПЕК+ началось в Вене с задержкой более чем на шесть часов

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель. В эфире радио Sputnik член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев рассказал, скажется ли падение на российской экономике.

Нефть Brent упала ниже $48 за баррель. Что будет с экономикой России? Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель. В эфире радио Sputnik член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев рассказал, скажется ли падение на российской экономике.

В четверг страны ОПЕК на заседании, в котором принимали участие только члены организации, согласовали рекомендацию для альянса о дополнительном сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца года. Сама ОПЕК готова сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а остальные 500 тысяч баррелей предлагает взять на себя союзникам по альянсу, в том числе России.