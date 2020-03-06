Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T18:18+0300
https://ria.ru/20200306/1568264228.html
Власти США намерены собирать ДНК задержанных мигрантов
https://cdn21.img.ria.ru/images/153193/73/1531937340_0:158:3083:1892_1036x0_80_0_0_08714cb6863f1ceab98f2eeccabff0ad.jpg
РИА Новости

Власти США намерены собирать ДНК задержанных мигрантов

18:18 06.03.2020
265
© РИА Новости / Хесус Альварадо / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Хесус Альварадо
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Американские власти намерены собирать ДНК задержанных мигрантов, говорится в предложенных правилах, которые опубликовало в пятницу министерство юстиции США.
Предполагается, что новые меры вступят в силу в апреле. У лиц, въезжающих в США незаконно, предлагается при задержании брать мазок на ДНК. США ежегодно задерживают сотни тысяч незаконных мигрантов. У них уже собирают отпечатки пальцев и другую биометрическую информацию.
В 2005 году конгресс США принял закон, который расширяет полномочия по сбору биометрической информации, включая ДНК и в том числе и у незаконных мигрантов. При этом у министерства внутренней безопасности есть право не применять нормы закона против задержанных мигрантов. Власти считают, что наличие ДНК в базе данных помогает раскрывать преступления, в том числе и те, которые были совершены много лет назад. С этой целью власти используют и базы данных коммерческих компаний. Правозащитники заявляют, что доступ властей к данным о ДНК может нарушать права мигрантов и их родственников.
Морская граница США и Мексики
29 февраля, 22:38
США могут закрыть южную границу с Мексикой из-за коронавируса
410024
Обсудить 1
СШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"
Греческие военные на границе Греции и Турции
На границе Турции с Грецией задержали правого шведского политика
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита в Казахстан
Медведев обсудил в Казахстане вопросы безопасности
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пассажир убил таксиста и сжег его вместе с автомобилем под Пензой
Министр общественной безопасности Гайаны Хемраж Рамжаттан
Гайана выслала трех человек из-за "российского вмешательства" в выборы
Карлов мост в Праге
Прага за один день. Гид по столице Чехии
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Российские рубли
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Предприниматель Олег Тиньков
Тиньков раскрыл детали работы по налоговым претензиям США
Актеры Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс в фильме Назад в будущее
Актеры из фильма "Назад в будущее" встретились на турнире по покеру
Новая программа Цирка на Цветном бульваре Фантастика
Итальянцы в Цирке на Цветном — это "Фантастика"
Президент США Дональд Трамп
Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
Минобороны раскрыло данные об угрозах столкновения с МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
Лента новостейМолния