Власти США намерены собирать ДНК задержанных мигрантов

Предполагается, что новые меры вступят в силу в апреле. У лиц, въезжающих в США незаконно, предлагается при задержании брать мазок на ДНК. США ежегодно задерживают сотни тысяч незаконных мигрантов. У них уже собирают отпечатки пальцев и другую биометрическую информацию.

В 2005 году конгресс США принял закон, который расширяет полномочия по сбору биометрической информации, включая ДНК и в том числе и у незаконных мигрантов. При этом у министерства внутренней безопасности есть право не применять нормы закона против задержанных мигрантов. Власти считают, что наличие ДНК в базе данных помогает раскрывать преступления, в том числе и те, которые были совершены много лет назад. С этой целью власти используют и базы данных коммерческих компаний. Правозащитники заявляют, что доступ властей к данным о ДНК может нарушать права мигрантов и их родственников.