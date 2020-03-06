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В Того зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Того зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

18:11 06.03.2020
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© REUTERS / YonhapВоенные дезинфицируют железнодорожный вокзал
Военные дезинфицируют железнодорожный вокзал
© REUTERS / Yonhap
Военные дезинфицируют железнодорожный вокзал
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Того, сообщает местный новостной портал Republic of Togo.
По данным портала, речь идет о 42-летней женщине, которая ранее посещала Германию, Францию и Турцию. Отмечается, что состояние заболевшей стабильное, она находится в изоляции в центре лечения инфекционных заболеваний. Все, кто с ней контактировал, находятся под наблюдением.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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