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Трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess остаются в больнице
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РИА Новости

Трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess остаются в больнице

18:11 06.03.2020 (обновлено: 18:23 06.03.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСудно Diamond Princess в порту Йокогама
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Трое заболевших коронавирусом россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице в Татарстане, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что россияне, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани.
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"Трое заболевших россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице МЗ РТ (минздрава Республики Татарстан - ред.)", - говорится в сообщении.
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