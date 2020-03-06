Трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess остаются в больнице

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Трое заболевших коронавирусом россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице в Татарстане, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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"Трое заболевших россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице МЗ РТ (минздрава Республики Татарстан - ред.)", - говорится в сообщении.