Трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess остаются в больнице

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Трое заболевших коронавирусом россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице в Татарстане, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.