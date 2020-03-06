Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T18:43+0300
https://ria.ru/20200306/1568263583.html
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
https://cdn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_179:0:3072:1627_1036x0_80_0_0_4f897f4a225b35670f549ef40121c662.jpg
РИА Новости

В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла

18:09 06.03.2020 (обновлено: 18:43 06.03.2020)
6851
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
По информации ведомства, в отдел полиции по Тверскому району обратился представитель частной компании с заявлением о хищении денег.
По его словам, в октябре 2019 года фирма приняла на работу женщину на должность заведующей отдела молодежной и детской одежды с окладом 23 тысячи рублей.
"Однако при исчислении авансовой части заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой гражданке были излишне выплачены 1,98 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
С этого момента женщина перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения и не реагирует на письма с требованиями вернуть указанную сумму.
В настоящее время полиция проводит проверку по фактам, указанным в заявлении.
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
16 декабря 2019, 23:08
Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты "Тройка"
171205422
Обсудить 4
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Заведующая отделом с зарплатой 23000? А остальные 60000 в конверте? Серая контора, по которой плачет налоговая...
6 марта, 18:19
eexprima
1621001
Рекомендуем
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости госслужащих
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пассажир убил таксиста и сжег его вместе с автомобилем под Пензой
Девушка станет известна теперь: в Иваново Путину сделали предложение руки и сердца
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Участницы конкурса Краса полиции-2020
Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности
Певица Алла Пугачева
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
В микробиологической лаборатории
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"
Машина полиции Финляндии
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Олег Тиньков
Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети*
Предполагаемые останки Левченко будут идентифицировать в Рязани
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве
Предприниматель Олег Тиньков
Тиньков раскрыл детали работы по налоговым претензиям США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
Лента новостейМолния