В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.

По информации ведомства, в отдел полиции по Тверскому району обратился представитель частной компании с заявлением о хищении денег.

По его словам, в октябре 2019 года фирма приняла на работу женщину на должность заведующей отдела молодежной и детской одежды с окладом 23 тысячи рублей.

"Однако при исчислении авансовой части заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой гражданке были излишне выплачены 1,98 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.

С этого момента женщина перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения и не реагирует на письма с требованиями вернуть указанную сумму.