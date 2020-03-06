В Пермском крае на карантине по коронавирусу находятся семь человек

ПЕРМЬ, 6 мар - РИА Новости. Семь человек в Пермском крае находятся на карантине по коронавирусу, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
В конце февраля врачи выписали всех пациентов, находившихся на карантине по коронавирусу в Перми, ни у кого вирус не был обнаружен, сообщала пресс-служба губернатора. Через несколько дней издание "Аргументы и факты-Прикамье" со ссылкой на краевой минздрав написало, что под наблюдение пермских медиков в связи с распространением коронавируса попали 11 человек. Они прилетели в регион из Китая: семеро из них - граждане России, четверо – иностранцы.
"Ни одного случая заражения коронавирусом в регионе не выявлено. Под наблюдением медиков сейчас семь человек. С начала года на карантине побывали 395 человек, у 27 были выявлены симптомы ОРВИ, но результаты анализов на коронавирус оказались отрицательные", — пояснили в ведомстве.
"В список неблагополучных территорий по распространению коронавируса, помимо Китая, внесены Иран и Южная Корея. Под пристальным вниманием люди, прибывшие из Европы. При желании они могут самостоятельно подойти в медучреждение и пройти обследование. В случае, если будут выявлены признаки ОРВИ, то их поместят на 14-дневный карантин", — добавили в минздраве.
Ранее власти Пермского края информировали, что в международном аэропорту "Большое Савино" проводится усиленный контроль всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса