В Пермском крае на карантине по коронавирусу находятся семь человек

"Ни одного случая заражения коронавирусом в регионе не выявлено. Под наблюдением медиков сейчас семь человек. С начала года на карантине побывали 395 человек, у 27 были выявлены симптомы ОРВИ, но результаты анализов на коронавирус оказались отрицательные", — пояснили в ведомстве.