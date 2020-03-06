Главы минздравов стран Евросоюза обсудили запрет на экспорт масок

"Во-вторых, мы и другие участники призвали ЕК ввести запрет на экспорт защитных масок и костюмов в третьи страны. Есть дебаты о национальных мерах. Мы можем принять национальные меры только тогда, когда их примет ЕС", - добавил Шпан, указав, что третьим важным пунктом стал "повторно обсуждаемый" вопрос о том, что ЕС "не должен в такой степени быть зависим экономически и цепочками поставок от Китая".