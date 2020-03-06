На границе Турции с Грецией задержали правого шведского политика

СТОКГОЛЬМ, 6 мар - РИА Новости. Лидер шведской правой партии "Шведские демократы" Йимми Окессон был задержан в пятницу турецкой полиций на границе с Грецией, где он раздавал листовки, сообщает пресс-служба партии.
"Мы можем подтвердить, что это страна, с которой правительство Швеции хочет сотрудничать и вести переговоры, давать больше денег, та страна, где человека арестовали и допрашивали только за то, что он распространял листовки, не одобренные государством. Турция - подлое государство, она не должна иметь влияния на миграционную политику Европы. Это плохо и для Европы, и для самих мигрантов", - говорится в сообщении главы пресс-службы партии Хенрика Густафсоона, полученном РИА Новости.
"Шведские демократы" одна из крупнейших шведских партий, известна своими радикальными взглядами на миграционную политику Европы, которую она считает слишком мягкой. Партия в настоящее время не представлена в правительстве, однако на прошедших в сентябре 2018 года выборах она занял третье место по числу голосов избирателей.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.