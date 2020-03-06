На границе Турции с Грецией задержали правого шведского политика

"Мы можем подтвердить, что это страна, с которой правительство Швеции хочет сотрудничать и вести переговоры, давать больше денег, та страна, где человека арестовали и допрашивали только за то, что он распространял листовки, не одобренные государством. Турция - подлое государство, она не должна иметь влияния на миграционную политику Европы. Это плохо и для Европы, и для самих мигрантов", - говорится в сообщении главы пресс-службы партии Хенрика Густафсоона, полученном РИА Новости.