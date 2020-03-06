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Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области
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РИА Новости

Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области

17:58 06.03.2020 (обновлено: 18:08 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Путин и Воскресенский обсудили текущие вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.
Президент, который в пятницу посещает Иваново, уже побывал в детской поликлинике и в преддверии 8 марта пообщался с представительницами общественности Ивановской области на площадке парашютного завода "Полет".
Президент России Владимир Путин
5 марта, 12:27
Путин встретится с главами фракций и Володиным
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Станислав ВоскресенскийВладимир ПутинИвановская областьИвановоОбщество
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