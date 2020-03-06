ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Путин и Воскресенский обсудили текущие вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.
Президент, который в пятницу посещает Иваново, уже побывал в детской поликлинике и в преддверии 8 марта пообщался с представительницами общественности Ивановской области на площадке парашютного завода "Полет".
5 марта, 12:27Путин встретится с главами фракций и Володиным