Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
Ранее сообщалось, что при атаке погибли 27 человек, еще 29 пострадали.
"Не менее 29 человек были убиты и еще 61 пострадал при атаке на мероприятии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари", - приводит телеканал сообщение МВД.
Телеканал отмечает, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, количество погибших может возрасти.
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Неизвестные совершили в пятницу атаку на мероприятии, на котором присутствовал Абдулла Абдулла, на месте велась стрельба. Представитель политика Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал. Представитель МВД Афганистана позже сообщил, что двое боевиков, осуществивших атаку в Кабуле, ликвидированы.