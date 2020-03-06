Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29

Ранее сообщалось, что при атаке погибли 27 человек, еще 29 пострадали.

"Не менее 29 человек были убиты и еще 61 пострадал при атаке на мероприятии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари", - приводит телеканал сообщение МВД.