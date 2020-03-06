Число заражений коронавирусом в Британии за день выросло на 47 человек

ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом в Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за день подскочило на 47 и достигло 163, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.

Это самое большое увеличение числа случаев за сутки с момента, когда в Великобритании 31 января был диагностирован первый случай заражения.

По данным СМИ, среди пациентов с подтвержденным диагнозом – два сотрудника авиакомпании British Airways. Накануне стало известно о кончине женщины, у которой несколько дней назад диагностировали коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.