На Неделе моды в Москве введут меры безопасности из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая будет проходить с 31 марта по 4 апреля в "Манеже", введут меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Так, на входе установят систему дистанционного измерения температуры, рядом с выставочным залом будет дежурить несколько бригад скорой помощи и часто проводиться санитарная обработка.

С информацией о профилактике коронавируса можно ознакомиться на официальном сайте модной недели или Мэра Москвы