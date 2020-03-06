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На Неделе моды в Москве введут меры безопасности из-за коронавируса
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РИА Новости

На Неделе моды в Москве введут меры безопасности из-за коронавируса

19:57 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду бренда Holy MHPI
Модель демонстрирует одежду бренда Holy MHPI
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая будет проходить с 31 марта по 4 апреля в "Манеже", введут меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Так, на входе установят систему дистанционного измерения температуры, рядом с выставочным залом будет дежурить несколько бригад скорой помощи и часто проводиться санитарная обработка.
С информацией о профилактике коронавируса можно ознакомиться на официальном сайте модной недели или Мэра Москвы.
В этом сезоне в Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут показы Славы Зайцева (Slava Zaitsev), Игоря Гуляева (IGOR GULYAEV), Игоря Чапурина (CHAPURIN), а также молодых брендов, например, GILVICHYUTE, VEREJA, SVARKA и других.
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