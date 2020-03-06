В ФЕОР оценили позицию Путина по поправкам к Конституции

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что принципиально важно, "чтобы обновленная конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания".

"Полностью поддерживаю заявление президента. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране конституция служит главным объединяющим началом всех ее граждан. Согласно конституции, права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью. Поэтому особо важно, чтобы конституция стояла на страже национальных и религиозных меньшинств", - сказал Борода.

Этот принцип, по его словам, напрямую связан и с нравственными положениями Торы, где неоднократно подчеркивается особое внимание к пришельцам и незащищенным слоям населения: сиротам и вдовам.

"Лишь в мире и согласии между представителями различных национальностей и религий заключается залог успешного будущего нашего государства. Необходимо помнить и понимать всем людям, что только основываясь на уважении друг к другу возможно благополучное развитие общества", - заключил раввин.

Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.