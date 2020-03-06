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Религия и мировоззрение
2020-03-06T17:47+0300
https://ria.ru/20200306/1568262295.html
В ФЕОР оценили позицию Путина по поправкам к Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/37/1563823794_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_26877f8bb01af11fff9218e8349b086b.jpg
РИА Новости

В ФЕОР оценили позицию Путина по поправкам к Конституции

17:47 06.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода
Александр Борода
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Александр Борода. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Конституция должна стоять на страже всех меньшинств, что соотносится с принципами Торы - священного Писания иудаизма, заявил РИА Новости глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что принципиально важно, "чтобы обновленная конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания".
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"Полностью поддерживаю заявление президента. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране конституция служит главным объединяющим началом всех ее граждан. Согласно конституции, права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью. Поэтому особо важно, чтобы конституция стояла на страже национальных и религиозных меньшинств", - сказал Борода.
Этот принцип, по его словам, напрямую связан и с нравственными положениями Торы, где неоднократно подчеркивается особое внимание к пришельцам и незащищенным слоям населения: сиротам и вдовам.
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"Лишь в мире и согласии между представителями различных национальностей и религий заключается залог успешного будущего нашего государства. Необходимо помнить и понимать всем людям, что только основываясь на уважении друг к другу возможно благополучное развитие общества", - заключил раввин.
Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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