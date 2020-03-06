Российские туристы с Diamond Princess остаются в больнице Татарстана

Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребёнок), в ночь на 23 февраля самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. По данным Минздрава РФ, у троих из них был диагностирован коронавирус, который протекает в лёгкой форме. Эвакуированные проходят в инфекционной больнице необходимый карантин в течение 14 дней. В течение этого времени они контактируют только с врачами, которые все две недели также живут в специальном боксе.