В Москве не допустят до занятий прибывших из стран с COVID-19 учащихся

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Учащиеся и работники образовательных учреждений Москвы, прибывшие из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, с 10 марта не допускаются до занятий, школьников переводят на обучение на дому, сообщается в приказе департамента образования Москвы, опубликованном на сайте мэра и правительства.
В документе отмечается, что в список стран входят Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания, а также "другие государства с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции". Учащие не допускаются к занятиям "на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию".
Указом мэра Москвы от 5 марта в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска – приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Этим гражданам необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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