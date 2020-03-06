Муфтий: поправки в Конституцию должны объединять российское общество

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ должны служить сплочению российского общества, заявил в пятницу РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил важность того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. Он подчеркнул, что конституция не случайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество, и выразил надежду, что на общероссийское голосование получится вынести именно такой проект поправок в основной закон.
"Слова президента о том, что все поправки и предложения должны объединять, сплачивать наше общество – я на 100% с этим согласен. Я об этом говорил и во время обсуждения конституционных поправок в стенах Общественной палаты РФ. Все народы, национальности, вероисповедания в нашей стране, слава Богу, живут во взаимопонимании, руководство страны делает все возможное для этого, и наш опыт уникален и очень ценен", - сказал Крганов.
Он напомнил, что сейчас, например, со столичными властями уже согласована идея строительства в новой Москве нового межрелигиозного центра с храмом, мечетью, синагогой и дацаном. По словам Крганова, это один из многих показателей того, что в России существует "не искусственная, а реальная дружба" между народами и представителями разных религий и культур.
"И этот факт жизни будет также отражен и в формулировках в основном законе нашей страны. Все религии призывают быть законопослушными – это основа, и для нас, мусульман, как граждан страны этот документ и эти поправки, конечно, являются очень важными", - отметил муфтий.
Он сообщил также, что сейчас находится на международной конференции в Бухаре (Узбекистан) с участием более 70 ученых из разных стран, и собравшиеся на форум, по его словам, также с вниманием следят за происходящими изменениями в России.
"И мне было очень приятно услышать, что наши друзья, наши бывшие соотечественники, с которыми мы вместе жили, и люди из разных мусульманских стран с удовлетворением говорят о том, что в России президент поддержал предложения о том, чтобы в конституции было упоминание о Боге. Также гостям и тем людям, с которыми мы общаемся, очень важно то, что будет упоминание того, что брак является союзом между мужчиной и женщиной", - добавил собеседник агентства.