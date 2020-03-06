Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-03-06T17:48+0300
https://ria.ru/20200306/1568261796.html
Муфтий: поправки в Конституцию должны объединять российское общество
https://cdn22.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:264:2703:1784_1036x0_80_0_0_d2a0168e40f6e482b90ddc6e75c741fc.jpg
РИА Новости

Муфтий: поправки в Конституцию должны объединять российское общество

17:42 06.03.2020 (обновлено: 17:48 06.03.2020)
230
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ должны служить сплочению российского общества, заявил в пятницу РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил важность того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. Он подчеркнул, что конституция не случайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество, и выразил надежду, что на общероссийское голосование получится вынести именно такой проект поправок в основной закон.
"Слова президента о том, что все поправки и предложения должны объединять, сплачивать наше общество – я на 100% с этим согласен. Я об этом говорил и во время обсуждения конституционных поправок в стенах Общественной палаты РФ. Все народы, национальности, вероисповедания в нашей стране, слава Богу, живут во взаимопонимании, руководство страны делает все возможное для этого, и наш опыт уникален и очень ценен", - сказал Крганов.
Он напомнил, что сейчас, например, со столичными властями уже согласована идея строительства в новой Москве нового межрелигиозного центра с храмом, мечетью, синагогой и дацаном. По словам Крганова, это один из многих показателей того, что в России существует "не искусственная, а реальная дружба" между народами и представителями разных религий и культур.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Вчера, 16:53
Поправки в Конституцию вносятся минимум лет на 30, заявил Путин
"И этот факт жизни будет также отражен и в формулировках в основном законе нашей страны. Все религии призывают быть законопослушными – это основа, и для нас, мусульман, как граждан страны этот документ и эти поправки, конечно, являются очень важными", - отметил муфтий.
Он сообщил также, что сейчас находится на международной конференции в Бухаре (Узбекистан) с участием более 70 ученых из разных стран, и собравшиеся на форум, по его словам, также с вниманием следят за происходящими изменениями в России.
"И мне было очень приятно услышать, что наши друзья, наши бывшие соотечественники, с которыми мы вместе жили, и люди из разных мусульманских стран с удовлетворением говорят о том, что в России президент поддержал предложения о том, чтобы в конституции было упоминание о Боге. Также гостям и тем людям, с которыми мы общаемся, очень важно то, что будет упоминание того, что брак является союзом между мужчиной и женщиной", - добавил собеседник агентства.
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 13:03
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости госслужащих
1600006
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановКонституция РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Александр Борода
В ФЕОР оценили позицию Путина по поправкам к Конституции
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин назвал Москву крупнейшим и быстроразвивающимся мегаполисом мира
Провинция Идлиб
В МИД Франции оценили договоренности России и Турции по Идлибу
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Поправки в Конституцию вносятся минимум лет на 30, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал основные качества, которыми должен обладать человек
Сотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess
Российские туристы с Diamond Princess остаются в больнице Татарстана
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил сроки ввода бесплатного горячего питания в школах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин отметил важность отражения роли "человека труда" в Конституции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин отметил роль волонтеров в разъяснении поправок к Конституции
Картины на ярмарке современного искусства Affordable Arts Fair
Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
Савва Тутунов
В РПЦ назвали русский народ и веру объединяющим фактором для России
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
22:27СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
Лента новостейМолния