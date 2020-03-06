Муфтий: поправки в Конституцию должны объединять российское общество

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Поправки в Поправки в Конституцию РФ должны служить сплочению российского общества, заявил в пятницу РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил важность того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. Он подчеркнул, что конституция не случайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество, и выразил надежду, что на общероссийское голосование получится вынести именно такой проект поправок в основной закон.

"Слова президента о том, что все поправки и предложения должны объединять, сплачивать наше общество – я на 100% с этим согласен. Я об этом говорил и во время обсуждения конституционных поправок в стенах Общественной палаты РФ. Все народы, национальности, вероисповедания в нашей стране, слава Богу, живут во взаимопонимании, руководство страны делает все возможное для этого, и наш опыт уникален и очень ценен", - сказал Крганов.

Он напомнил, что сейчас, например, со столичными властями уже согласована идея строительства в новой Москве нового межрелигиозного центра с храмом, мечетью, синагогой и дацаном. По словам Крганова, это один из многих показателей того, что в России существует "не искусственная, а реальная дружба" между народами и представителями разных религий и культур.

"И этот факт жизни будет также отражен и в формулировках в основном законе нашей страны. Все религии призывают быть законопослушными – это основа, и для нас, мусульман, как граждан страны этот документ и эти поправки, конечно, являются очень важными", - отметил муфтий.

Он сообщил также, что сейчас находится на международной конференции в Бухаре (Узбекистан) с участием более 70 ученых из разных стран, и собравшиеся на форум, по его словам, также с вниманием следят за происходящими изменениями в России.