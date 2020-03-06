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2020-03-06T18:03+0300
https://ria.ru/20200306/1568261497.html
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
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РИА Новости

Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково

17:37 06.03.2020 (обновлено: 18:03 06.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Круглова отметила, что ее муж — великолепный артист. По ее словам, Ефремов обладает таким актерским талантом, что сотрудники авиакомпании и СМИ поверили, что он был пьян.
"Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это", — заявила Кругликова в интервью телеканалу "360".
Ранее Пятый канал со ссылкой на авиакомпанию AirBaltic сообщил, что сотрудники авиакомпании не пустили Ефремова в самолет. При этом штраф артисту не выписывали, поскольку дебош на борту он не устраивал.
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
1 ноября 2018, 16:17
"Имперский морок": Михаил Ефремов рассказал о "фантомных болях" России
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Софья КругликоваAirBalticМихаил ЕфремовРигаПроисшествия
Популярные комментарии
Молодец, Михаил. С 90-х эту роль играет всю душу вкладывая. Тут не только Станиславский, даже алкотестер бы поверил.
6 марта, 18:11
euex- ukrainian
97270000
Акция чтоли такая? Купи билет, закати спектакль и не полети? ))) Акционист. какой-то, как и Павленский ))
6 марта, 17:42
Gloomy Humorist
84200004
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