Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Круглова отметила, что ее муж — великолепный артист. По ее словам, Ефремов обладает таким актерским талантом, что сотрудники авиакомпании и СМИ поверили, что он был пьян.
"Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это", — заявила Кругликова в интервью телеканалу "360".
Ранее Пятый канал со ссылкой на авиакомпанию AirBaltic сообщил, что сотрудники авиакомпании не пустили Ефремова в самолет. При этом штраф артисту не выписывали, поскольку дебош на борту он не устраивал.
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