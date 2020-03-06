Трамп одобрил выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Ранее Трамп запросил у конгресса на борьбу с вирусом 2,5 миллиарда долларов, но законодатели решили значительно увеличить финансирование. Президент говорил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов.