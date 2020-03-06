Количество заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось до 19

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 16 случаях коронавируса в Израиле.
Как сообщает министерство, один из пациентов вернулся из Мадрида 27 февраля, второй – из Цюриха 4 марта.
Также ранее коронавирус был диагностирован у мужчины, вернувшегося из Италии.
Кроме того, греческие власти сообщали, что в Греции за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения COVID-19. Среди заболевших 11 человек в составе группы путешественников посетили святые места в Израиле, еще трое контактировали с ними.
По данным министерства здравоохранения Израиля, житель Иерусалима, у которого был диагностирован коронавирус, был водителем автобуса, в котором ехала группа туристов из Греции.
Власти страны предпринимают решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены массовые мероприятия, включая традиционные шествия в связи с отмечаемым на следующей неделе праздником Пурим. Тысячам граждан, вернувшимся из поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, а также тем, кто контактировал с заболевшими, предписано соблюдать домашний карантин.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.
Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии.
Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.
Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса