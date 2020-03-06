Количество заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось до 19

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностирован Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус , достигло 19, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 16 случаях коронавируса в Израиле

Как сообщает министерство, один из пациентов вернулся из Мадрида 27 февраля, второй – из Цюриха 4 марта.

Также ранее коронавирус был диагностирован у мужчины, вернувшегося из Италии.

Кроме того, греческие власти сообщали, что в Греции за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения COVID-19. Среди заболевших 11 человек в составе группы путешественников посетили святые места в Израиле, еще трое контактировали с ними.

По данным министерства здравоохранения Израиля, житель Иерусалима, у которого был диагностирован коронавирус, был водителем автобуса, в котором ехала группа туристов из Греции.

Власти страны предпринимают решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены массовые мероприятия, включая традиционные шествия в связи с отмечаемым на следующей неделе праздником Пурим. Тысячам граждан, вернувшимся из поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, а также тем, кто контактировал с заболевшими, предписано соблюдать домашний карантин.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии.

Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.