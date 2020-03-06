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Правительство определилось с комиссией по устойчивости экономики
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РИА Новости

Правительство определилось с комиссией по устойчивости экономики

17:28 06.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство определилось с составом и задачами комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, в том числе в связи с распространением коронавируса, следует из документов, опубликованных на сайте кабмина.
Накануне пресс-служба правительства сообщила об учреждении соответствующей правительственной комиссии, осуществляющей координацию деятельности органов власти с представителями бизнеса, научных и общественных организаций при разработке и реализации мероприятий по повышению устойчивости отдельных отраслей экономики и финансового сектора. Комиссию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Как следует из распоряжения, в состав комиссии вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, министр транспорта Евгений Дитрих, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Александр Новак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.
Помимо этого, среди членов комиссии министр юстиции Константин Чуйченко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Участие главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной - по согласованию.
Среди основных задач комиссии - подготовка предложений по осуществлению мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики; определение объемов финансирования данных мероприятий; организация постоянного контроля за реализацией принятых решений.
Предполагается, что комиссия займется разработкой мероприятий по целому ряду направлений, в том числе в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, жилищного строительство, торговли, транспорта, а также вопросами поддержки реального сектора экономики и отдельных отраслей (сельское хозяйство, жилищное строительство, торговля, транспорт и другие).
Как следует из постановления правительства, заседания комиссии проводятся не реже двух раз в месяц.
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