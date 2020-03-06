Правительство определилось с комиссией по устойчивости экономики

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство определилось с составом и задачами комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, в том числе в связи с распространением Правительство определилось с составом и задачами комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, в том числе в связи с распространением коронавируса , следует из документов, опубликованных на сайте кабмина.

Накануне пресс-служба правительства сообщила об учреждении соответствующей правительственной комиссии, осуществляющей координацию деятельности органов власти с представителями бизнеса, научных и общественных организаций при разработке и реализации мероприятий по повышению устойчивости отдельных отраслей экономики и финансового сектора. Комиссию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов

Среди основных задач комиссии - подготовка предложений по осуществлению мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики; определение объемов финансирования данных мероприятий; организация постоянного контроля за реализацией принятых решений.

Предполагается, что комиссия займется разработкой мероприятий по целому ряду направлений, в том числе в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, жилищного строительство, торговли, транспорта, а также вопросами поддержки реального сектора экономики и отдельных отраслей (сельское хозяйство, жилищное строительство, торговля, транспорт и другие).