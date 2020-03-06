Путин оценил сроки ввода бесплатного горячего питания в школах

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Сроки начала программы предоставления бесплатного горячего питания школьникам младших классов различаются по субъектам РФ, так как зависят от готовности регионов организовать эту работу, сообщил президент России Сроки начала программы предоставления бесплатного горячего питания школьникам младших классов различаются по субъектам РФ, так как зависят от готовности регионов организовать эту работу, сообщил президент России Владимир Путин , согласившись с предложением запустить программу с 1 сентября в Ивановой области.

Просьба к главе государства сделать Ивановскую область одной из первых, где будет реализовываться эта программа, прозвучала в ходе его встречи с общественностью региона.

"Вот Ивановская область заявилась в качестве одной из первых. Если губернатор считает, что область к этому готова, то так оно и будет. Мы тогда с 1 сентября можем в Иваново запустить эту программу", - сказал Путин.

Он пояснил, почему сроки начала данной программы различаются в разных субъектах в РФ и растягиваются вплоть до 2023 года. По словам президента, дело здесь не в деньгах и желании сэкономить, а в том, чтобы регионы были готовы организовать эту работу.

"Любое питание в школе должно быть качественным. Вот это самое главное. Безопасным и качественным. Для этого нужно, чтобы была организована закупка соответствующих продуктов. Для этого нужно, чтобы был организован санитарный надзор за вот этими учреждениями. Для этого нужно, чтобы там было соответствующее оборудование. Для этого нужно, чтобы там персонал был обученный", - заметил Путин.