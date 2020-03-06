Путин отметил роль волонтеров в разъяснении поправок к Конституции

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность волонтерам Ивановского волонтерского центра за инициативу по разъяснению поправок к Конституции гражданам страны.
Представительница волонтерского центра сообщила на встрече Путина с представителями общественности Ивановской области, что 21 февраля волонтеры запустили новое движение "Волонтеры Конституции", в рамках которого в течение двух недель до старта общероссийского голосования волонтёры будут рассказывать гражданам в различных населенных пунктах, какие изменения предлагаются в Конституцию и как будет проходить голосование. Непосредственно в день голосования волонтеры будут помогать маломобильным гражданам на избирательных участках и попробуют себя в роли общественных наблюдателей.
"А вам просто желаю успехов в этой части вашей работы, хочу вас поблагодарить, потому что это очень важно. Люди ведь живут своей жизнью и часто не обращают внимание на то, что происходит в стране… Если вы в рамках этой работы по разъяснению основных положений конституции будете работать с людьми, вы поможете и в целом стране, и мне поможете напрямую, потому что я инициатор этих изменений, но и людям, конечно, поможете разобраться в том, что мы предлагаем добавить в конституцию", - сказал президент.
Путин отметил социальную ориентированность поправок в Конституцию, которые конкретизируют некоторые вопросы в соответствии с потребностями населения, развитием общества и возможностями государства.
"И добавляем там много конкретных вещей, что в принципе для основного закона даже нехарактерно. Но я считаю, что одна из граней социального качества государства заключается в том, чтобы поддерживать добровольчество, волонтерское движение, некоммерческие организации… Количество волонтеров у нас растет в геометрической прогрессии. Почему? Потому что это прямо попало на русскую душу, на душу любого человека в России, это у нас в характере, это у нас в генетике сидит практически у всех народов страны. У каждого народа свой язык, своя культура, но все-таки у нас всех есть нечто общее, что объединяет", – подчеркнул Путин.