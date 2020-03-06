Путин отметил роль волонтеров в разъяснении поправок к Конституции

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин выразил признательность волонтерам Ивановского волонтерского центра за инициативу по разъяснению поправок к Конституции гражданам страны.

Представительница волонтерского центра сообщила на встрече Путина с представителями общественности Ивановской области , что 21 февраля волонтеры запустили новое движение "Волонтеры Конституции", в рамках которого в течение двух недель до старта общероссийского голосования волонтёры будут рассказывать гражданам в различных населенных пунктах, какие изменения предлагаются в Конституцию и как будет проходить голосование. Непосредственно в день голосования волонтеры будут помогать маломобильным гражданам на избирательных участках и попробуют себя в роли общественных наблюдателей.

"А вам просто желаю успехов в этой части вашей работы, хочу вас поблагодарить, потому что это очень важно. Люди ведь живут своей жизнью и часто не обращают внимание на то, что происходит в стране… Если вы в рамках этой работы по разъяснению основных положений конституции будете работать с людьми, вы поможете и в целом стране, и мне поможете напрямую, потому что я инициатор этих изменений, но и людям, конечно, поможете разобраться в том, что мы предлагаем добавить в конституцию", - сказал президент.

Путин отметил социальную ориентированность поправок в Конституцию, которые конкретизируют некоторые вопросы в соответствии с потребностями населения, развитием общества и возможностями государства.