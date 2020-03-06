В Японии выявили более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТОКИО, 6 мар – РИА Новости. В Японии за сутки выявлены 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 , общее число заболевших составляет 1 112 человек, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK

Ранее сообщалось, что в Японии подтверждены 1098 случаев заражения, скончались 12 человек.

Наибольшее число заразившихся – на острове Хоккайдо (90 человек) и в префектуре Айти (62 человека). В Токио подтверждены 58 случаев заражения, в префектуре Канагава – 40, в префектуре Осака – 31.

Среди заразившихся 696 человек – это члены экипажа или пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Всего скончались 12 человек.