В Японии выявили более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки

Ранее сообщалось, что в Японии подтверждены 1098 случаев заражения, скончались 12 человек.
Наибольшее число заразившихся – на острове Хоккайдо (90 человек) и в префектуре Айти (62 человека). В Токио подтверждены 58 случаев заражения, в префектуре Канагава – 40, в префектуре Осака – 31.
Среди заразившихся 696 человек – это члены экипажа или пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Всего скончались 12 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса