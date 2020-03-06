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В Японии выявили более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки
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РИА Новости

В Японии выявили более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки

17:19 06.03.2020 (обновлено: 17:56 06.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonМедики у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
Медики у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 6 мар – РИА Новости. В Японии за сутки выявлены 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 1 112 человек, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK.
Ранее сообщалось, что в Японии подтверждены 1098 случаев заражения, скончались 12 человек.
Наибольшее число заразившихся – на острове Хоккайдо (90 человек) и в префектуре Айти (62 человека). В Токио подтверждены 58 случаев заражения, в префектуре Канагава – 40, в префектуре Осака – 31.
Среди заразившихся 696 человек – это члены экипажа или пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Всего скончались 12 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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