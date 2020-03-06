ЕС не видит необходимости в обязательных мерах по защите от COVID-19

"ЕК не видит необходимости в таких правилах, которые бы обязывали все страны к одинаковым коллективным мерам по защите. Ситуация в каждой стране уникальна, именно поэтому мы говорим о солидарности и сотрудничестве, которые могут способствовать коллективной защите от коронавируса в рамках ЕС", - сказал глава хорватского минздрава.