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ЕС не видит необходимости в обязательных мерах по защите от COVID-19
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РИА Новости

ЕС не видит необходимости в обязательных мерах по защите от COVID-19

17:16 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Европейская комиссия не считает необходимым выработку каких-либо законодательных мер, которые бы были обязательными для всех стран-членов Евросоюза по коллективной защите от коронавируса, заявил по итогам заседания Совета ЕК по здравоохранению председательствовавший на совещании хорватский министр Вилли Берош.
"ЕК не видит необходимости в таких правилах, которые бы обязывали все страны к одинаковым коллективным мерам по защите. Ситуация в каждой стране уникальна, именно поэтому мы говорим о солидарности и сотрудничестве, которые могут способствовать коллективной защите от коронавируса в рамках ЕС", - сказал глава хорватского минздрава.
Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес также подчеркнула, что страны-члены ЕС самостоятельно принимают решение о тех мерах, которые они считают необходимыми для защиты своих граждан. "Еврокомиссия анализирует общую информацию, координирует усилия и дает рекомендации. К примеру, мы собираем информацию о потребности стран в медицинских средствах, чтобы гарантировать равный доступ всех членов ЕС к лекарственным и диагностическим средствам, средствам личной защиты", - пояснила еврокомиссар.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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