Мишустин заявил, что женщины в бизнесе — это прекрасно

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что женщины в бизнесе – это прекрасно.

Накануне 8 марта Мишустин встретился с женщинами-предпринимательницами, которые представляют сферу малого и среднего бизнеса.

Собравшиеся задавали премьеру вопросы о налоговых аспектах и других особенностях ведения бизнеса, а под конец встречи спросили, не считает ли премьер, что женщины-предприниматели - это беда.

"Я как мужчина вообще считаю, что женщина - это не беда", - сказал Мишустин. Он высказал мнение, что женщина-предприниматель - "это прекрасно".

Премьер обратился к своему опыту работы в налоговой сфере, напомнив, что среди сотрудников там около 80% женщины.

"Это самые лучшие работники. Они профессиональные, они аккуратные, они усидчивые, абсолютно в этом смысле преданные делу. Я это говорю совершенно искренне", - сказал Мишустин.

По его словам, если сестра, жена или мать какого-то мужчины занимается бизнесом, это должно его стимулировать и стимулировать "без всякого повода дарить цветы".