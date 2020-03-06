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Мишустин заявил, что женщины в бизнесе — это прекрасно
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РИА Новости

Мишустин заявил, что женщины в бизнесе — это прекрасно

17:13 06.03.2020 (обновлено: 17:14 06.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что женщины в бизнесе – это прекрасно.
Накануне 8 марта Мишустин встретился с женщинами-предпринимательницами, которые представляют сферу малого и среднего бизнеса.
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Собравшиеся задавали премьеру вопросы о налоговых аспектах и других особенностях ведения бизнеса, а под конец встречи спросили, не считает ли премьер, что женщины-предприниматели - это беда.
"Я как мужчина вообще считаю, что женщина - это не беда", - сказал Мишустин. Он высказал мнение, что женщина-предприниматель - "это прекрасно".
Премьер обратился к своему опыту работы в налоговой сфере, напомнив, что среди сотрудников там около 80% женщины.
"Это самые лучшие работники. Они профессиональные, они аккуратные, они усидчивые, абсолютно в этом смысле преданные делу. Я это говорю совершенно искренне", - сказал Мишустин.
По его словам, если сестра, жена или мать какого-то мужчины занимается бизнесом, это должно его стимулировать и стимулировать "без всякого повода дарить цветы".
"Сорок процентов руководителей в малом и среднем предпринимательстве - это женщины. И это хорошо. Когда женщина возглавляет бизнес, мне кажется, что это очень сильно дисциплинирует наших мужчин", - добавил Мишустин.
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