Путин отметил важность отражения роли "человека труда" в Конституции

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в основном законе страны необходимо отразить роль человека труда в российском обществе, потому что он стоит в центре процветания любого государства и общества.
"Я уже говорил об этом на встрече с рабочей группой, что я считаю обоснованным вернуть основные положения в основной закон. Потому что это будет отражать роль человека труда в нашем обществе", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области.
Он также отметил, что "рабочий сегодняшний", "человек труда" - это уже не тот, кто был в 50-х годах прошлого века. Сейчас, по словам президента, люди труда это и те, кто работает в офисах за компьютерами.
"Само понятие наполняется другим содержанием. Но все равно в основе процветания любого государства, любого общества в центре стоит человек труда, поэтому отметить это в основном законе совершенно необходимо", - добавил он.
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Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.