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Союзное государство
2020-03-06T17:05+0300
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Румас и Мишустин договорились встретиться в ближайшее время
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РИА Новости

Румас и Мишустин договорились встретиться в ближайшее время

17:01 06.03.2020 (обновлено: 17:05 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСергей Румас
Сергей Румас
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Премьеры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились обсудить в ближайшее время в ходе рабочей встречи все актуальные вопросы в отношениях между странами, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.
"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - отмечается в сообщении пресс-службы.
По ее данным, "Сергей Румас и Михаил Мишустин в рамках телефонного разговора договорились провести рабочую встречу по всем актуальным вопросам в ближайшее время".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Вчера, 15:46Союзное государство
Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии
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Союзное государствоРоссияСергей РумасМихаил МишустинБелоруссияПолитика
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