Румас и Мишустин договорились встретиться в ближайшее время

МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Премьеры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились обсудить в ближайшее время в ходе рабочей встречи все актуальные вопросы в отношениях между странами, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.
"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - отмечается в сообщении пресс-службы.
По ее данным, "Сергей Румас и Михаил Мишустин в рамках телефонного разговора договорились провести рабочую встречу по всем актуальным вопросам в ближайшее время".