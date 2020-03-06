Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили до десятого марта

ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 10 марта, сообщила во вторник судья по делу Анна Данибекян.

"Заседание суда откладывается в связи с завершением рабочего дня, а также с учетом того, что присутствуют не все участники процесса, и возобновится 10 марта в 13.00 (12.00 мск)", - сказала Данибекян на заседании суда.

В пятницу судья отказалась брать самоотвод по требованию адвокатов Кочаряна, которые усомнились в ее объективности.

Во вторник Данибекян отложила принятие решения по другому ходатайству защиты Кочаряна о прекращении его уголовного преследования до выяснения всех обстоятельств и изучения доказательств.

Ранее адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в Уголовном кодексе. По мнению, другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.