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Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили до десятого марта
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РИА Новости

Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили до десятого марта

17:01 06.03.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 10 марта, сообщила во вторник судья по делу Анна Данибекян.
"Заседание суда откладывается в связи с завершением рабочего дня, а также с учетом того, что присутствуют не все участники процесса, и возобновится 10 марта в 13.00 (12.00 мск)", - сказала Данибекян на заседании суда.
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В пятницу судья отказалась брать самоотвод по требованию адвокатов Кочаряна, которые усомнились в ее объективности.
Во вторник Данибекян отложила принятие решения по другому ходатайству защиты Кочаряна о прекращении его уголовного преследования до выяснения всех обстоятельств и изучения доказательств.
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Ранее адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в Уголовном кодексе. По мнению, другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
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