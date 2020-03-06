Андрей Воробьев поздравил юную скрипачку из Чехова

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Международным женским днем и пожелал успешного выступления на предстоящем престижном фестивале в Швейцарии Interlaken Classics юную скрипачку из Чехова Люду Выговскую.
"Десятилетняя девочка в конце прошлого года стала обладателем специального приза XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" и получила приглашение участвовать в международном фестивале Interlaken Classics в конце марта. Однако средств на поездку в Швейцарию у мамы девочки не было. Губернатор помог с транспортными расходами, чтобы мечта маленькой Люды осуществилась", - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Воробьев поздравил Люду и ее маму с предстоящим Международным женским днем, подарил цветы и плюшевого медведя.
Люда Выговская обучается в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Несмотря на юный возраст, она является лауреатом более 20 международных конкурсов в России, Франции, Чехии, Австрии, Словении. Юной скрипачке присуждена именная стипендия "Надежда" Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и стипендия Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского.