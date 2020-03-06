Андрей Воробьев поздравил юную скрипачку из Чехова

"Десятилетняя девочка в конце прошлого года стала обладателем специального приза XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" и получила приглашение участвовать в международном фестивале Interlaken Classics в конце марта. Однако средств на поездку в Швейцарию у мамы девочки не было. Губернатор помог с транспортными расходами, чтобы мечта маленькой Люды осуществилась", - сообщили в пресс-службе областного правительства.