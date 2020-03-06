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Новости Подмосковья
2020-03-06T16:59+0300
https://ria.ru/20200306/1568259239.html
Андрей Воробьев поздравил юную скрипачку из Чехова
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568258760_0:84:1767:1078_1036x0_80_0_0_ae7a11b0828f5e57fb2cdbfa08a1f9c6.jpg
РИА Новости

Андрей Воробьев поздравил юную скрипачку из Чехова

16:59 06.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил юную скрипачку из Чехова Люду Выговскую
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил юную скрипачку из Чехова Люду Выговскую
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Международным женским днем и пожелал успешного выступления на предстоящем престижном фестивале в Швейцарии Interlaken Classics юную скрипачку из Чехова Люду Выговскую.
"Десятилетняя девочка в конце прошлого года стала обладателем специального приза XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" и получила приглашение участвовать в международном фестивале Interlaken Classics в конце марта. Однако средств на поездку в Швейцарию у мамы девочки не было. Губернатор помог с транспортными расходами, чтобы мечта маленькой Люды осуществилась", - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Воробьев поздравил Люду и ее маму с предстоящим Международным женским днем, подарил цветы и плюшевого медведя.
Люда Выговская обучается в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Несмотря на юный возраст, она является лауреатом более 20 международных конкурсов в России, Франции, Чехии, Австрии, Словении. Юной скрипачке присуждена именная стипендия "Надежда" Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и стипендия Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
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