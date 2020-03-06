Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил китайские власти в том, что они изначально неохотно делились информацией по коронавирусу, из-за чего Штаты "оказались в рядах отстающих".
"Та информация, которую мы получали на начальном этапе, была неидеальна, и это привело нас к ситуации, когда мы оказались в рядах отстающих лицом к проблеме, с которой мы столкнулись сегодня. Специалисты по инфекционным заболеваниям говорят мне, что это не так должно работать", - сказал Помпео в интервью телеканалу CNBC.
Он добавил, что работа с китайским правительством была полна разочарований.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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