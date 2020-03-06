Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Иваново заявил, что высшим счастьем для человека является воспитание ребенка.

"Не могу не отреагировать. Вы сказали так: главная задача, так приятно это слушать. У женщин много других главных задач, но эта точно одна из главных", - отреагировал Путин на слова о том, что роды и воспитание детей являются главной задачей женщины.

Отвечая на вопрос, президент отметил, что семьи, в которых вторые дети появились с 1 января 2020 года и позднее, смогут получить маткапитал в повышенном размере.

"Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, в мире не существует", - отметил президент, подчеркнув, что в центре этого процесса всегда стоит женщина, мама.