Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Иваново заявил, что высшим счастьем для человека является воспитание ребенка.
"Не могу не отреагировать. Вы сказали так: главная задача, так приятно это слушать. У женщин много других главных задач, но эта точно одна из главных", - отреагировал Путин на слова о том, что роды и воспитание детей являются главной задачей женщины.
Отвечая на вопрос, президент отметил, что семьи, в которых вторые дети появились с 1 января 2020 года и позднее, смогут получить маткапитал в повышенном размере.
"Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, в мире не существует", - отметил президент, подчеркнув, что в центре этого процесса всегда стоит женщина, мама.
Вчера, 16:30Путин пообещал упростить оформление маткапитала
Ранее Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала и ее продлении до 31 декабря 2026 года. Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.