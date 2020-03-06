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Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека
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РИА Новости

Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека

16:56 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Иваново заявил, что высшим счастьем для человека является воспитание ребенка.
"Не могу не отреагировать. Вы сказали так: главная задача, так приятно это слушать. У женщин много других главных задач, но эта точно одна из главных", - отреагировал Путин на слова о том, что роды и воспитание детей являются главной задачей женщины.
Отвечая на вопрос, президент отметил, что семьи, в которых вторые дети появились с 1 января 2020 года и позднее, смогут получить маткапитал в повышенном размере.
"Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, в мире не существует", - отметил президент, подчеркнув, что в центре этого процесса всегда стоит женщина, мама.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:30
Путин пообещал упростить оформление маткапитала
Ранее Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала и ее продлении до 31 декабря 2026 года. Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.
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Владимир ПутинИвановоОбщество
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