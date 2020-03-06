Путин рассказал о важности сильной президентской власти в России

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от сильной президентской власти плохо скажется на ситуации в стране, учитывая отсутствие устойчивых политических партий.
"У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои большие в этой парламентской системе. Например, в Бельгии до сих пор, год не могут сформировать правительство. Страна живет без правительства в силу разных причин: политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно", - сказал Путин.
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