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Путин рассказал о важности сильной президентской власти в России
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РИА Новости

Путин рассказал о важности сильной президентской власти в России

16:55 06.03.2020 (обновлено: 17:18 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от сильной президентской власти плохо скажется на ситуации в стране, учитывая отсутствие устойчивых политических партий.
"У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои большие в этой парламентской системе. Например, в Бельгии до сих пор, год не могут сформировать правительство. Страна живет без правительства в силу разных причин: политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно", - сказал Путин.
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