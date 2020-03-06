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Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

16:54 06.03.2020 (обновлено: 17:19 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
"Что предлагается? Первое – ликвидировать количество сроков, на которые может президент избираться. Я помню прекрасно, что говорил ветеран в Петербурге. Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду… Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность такая, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себя, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас закрепить", - сказал Путин на встрече с представительницами общественности.
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РоссияВладимир ПутинПолитика
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