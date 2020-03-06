Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

"Что предлагается? Первое – ликвидировать количество сроков, на которые может президент избираться. Я помню прекрасно, что говорил ветеран в Петербурге. Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду… Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность такая, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себя, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас закрепить", - сказал Путин на встрече с представительницами общественности.